Ilkan tulos painui lähelle nollaa: "Painopaperi ei ole koskaan ollut niin kallista kuin nyt"

– Päätöksen taustalla on painetun lehden merkittävästi nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Venäjän hyökkäyssodan ja paperin saatavuuden vuoksi painopaperi ei ole koskaan ollut niin kallista kuin se on nyt, toimitusjohtaja Olli Pirhonen sanoo tiedotteessa.