IL: Suldaan Said Ahmed käytti kansanedustajista eniten taksia – perustelee käyttöä turvallisuussyillä ja aikoo maksaa työhönsä liittymättömät matkat takaisin

Said Ahmed perustelee runsasta taksinkäyttöä turvallisuussyillä. Häneen on kohdistunut lukuisia uhkauksia. Myös eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa Iltalehdelle, että Said Ahmedia on ohjeistettu käyttämään julkisen liikenteen sijasta taksia. Ruuhio kertoo, että ohjeistuksen taustalla on viranomaisen tekemän turvallisuusselvitys.