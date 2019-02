IL: Kansanedustajien taksimatkat maksaneet veronmaksajille yhteensä 1,8 miljoonaa euroa – pirssiruhtinas Ville Niinistöllä erikoisia matkoja yön pikkutunneilla

Ahkerin taksinkäyttäjä Ville Niinistö (vihr.) on ajanut eduskunnan taksikortilla 1 215 kertaa. Yli tuhat matkaa on myös Jani Toivolalla (vihr.) ja Tom Packalénilla (ps.).

Rahallisesti eniten taksikorttia on höylännyt Mika Niikko (ps.), jonka taksimatkat ovat maksaneet yhteensä 29 987 euroa.

Puolueiden kärkipäässä on RKP, jonka kansanedustajat ovat ajaneet taksilla kuukaudessa keskimäärin 249 euron edestä. Toiseksi on sijoittunut vihreät, jolla vastaava lukema on 234 euroa kuukaudessa. Listan perää pitävät siniset ja kristillisdemokraatit.