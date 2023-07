Elon Musk jatkaa Twitterin muuttamista – tältä näyttää uusi logo

Logon muuttaminen on osa yrityksen suunnitelmista muuttaa brändiään. Twitterin omistaja Elon Musk on tehnyt Twitterissä suuria muutoksia sen jälkeen, kun hän viime vuonna osti palvelun.

Yritys haluaa tulevaisuudessa sisällyttää Twitteriin enemmän ääntä, videoita ja maksuominaisuuksia houkutellakseen mainostajia. Lisäksi suunnitelmissa on hyödyntää tekoälyä yhdessä Muskin tekoäly-yrityksen kanssa. Ajatuksena on, että Twitterin dataa voitaisiin hyödyntää Muskin tekoäly-yrityksen tekoälymallien kouluttamisessa. Tekoäly-yrityksen teknologiaa voitaisiin puolestaan hyödyntää Twitterin parantamiseen.

Musk osti Twitterin viime vuoden lokakuussa 44 miljardilla dollarilla. Hän on tämän jälkeen muun muassa irtisanonut työntekijöitä, leikannut kustannuksia sekä tehnyt uudistuksia, jotka ovat turhauttaneet palvelun käyttäjiä ja mainostajia. Yksi tuoreista Twitterin kiistanalaisista uudistuksista on ollut rajoitusten asettaminen sille, kuinka monta Twitter-julkaisua käyttäjä voi nähdä.

Twitterin mainostulot ovat pudonneet puoleen ja yritys on Financial Timesin mukaan jopa konkurssin partaalla. Vaikeuksia Twitterille on tuonut myös kasvava kilpailu. Facebookin omistava Meta julkaisi Twitterin kilpailijan nimeltään Threads.