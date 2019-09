Ikaalilaispariskunta uhmaa nälkälakolla omaa terveyttään – protestoivat jo neljättä päivää vakuutusyhtiötä vastaan: "Istumme täällä vaikka jouluun saakka"

Vielä ei ole nälkä, mutta kylmä on ja keho käyttää varastossa olevaa energiaa. Sade pahentaa kylmän tunnetta ja saa hampaat kalisemaan. Toiveikkaana on silti pysyttävä, sillä ikaalilaiset Marketta ja Jari Hautakorpi ovat päättäneet olla syömättä niin kauan, että sopimus vakuutusyhtiö Turvan kanssa syntyy.

Tiistaina kello kuudelta aamulla alkanut nälkälakko on viimeinen Hautakorpien keksimistä vaihtoehdoista vuosikymmeniä piinanneeseen tilanteeseen. Syy lakolle on pitkään jatkunut riita vakuutusyhtiön kanssa. Kaikki alkoi vuonna 1993, kun Marketta joutui työmatkallaan autokolariin. Peräänajossa Marketta sai vakavan niskavamman ja joutui jäämään pois töistään.

Siitä alkoi vuosien oikeustaistelu, jonka aikana on ehditty istumaan lukuisissa oikeussaleissa. Hautakorvet joutuivat haastamaan myös asianajajansa oikeuteen.

Pariskunnan asia on tällä hetkellä käsiteltävänä vakuutusoikeudessa ja he ovat tehneet kantelun myös eduskunnan oikeusasiavaltuutetulle. Nälkälakossa he istuvat siihen saakka, että Turva toteaa Marketan työkyvyttömäksi.