Paluu perinteiseen

Niskanen on tunnettu kenties maailman parhaana perinteisen tavan hiihtäjänä, mutta viime kausilla myös vapaa on alkanut luistaa paremmin. Taustalla oli selkeä tavoite menestyä myös heikommalla hiihtotavalla.

– Koin, että viime vuonna, kun tein taas kovempia intervalleja vapaalla, se söi sitä tuloskuntoa. Vapaa on lihaskestävyydelle huomattavasti kovempi tyyli ja sitä kautta ajaa itsensä jumiin helpommin.

Pekingin olympialaisissa Niskasen päämatkat hiihdetään perinteisellä, joten hiihtomestari on palannut harjoituksissaankin leipälajinsa ääreen. Samalla kuitenkin myös vapaan tekniikka tuntuu olevan kunnossa.

– Nyt kun on pudotettu painopistettä takaisin perinteiseen, ja teen vain yksittäisiä harjoituksia vapaalla, niissä on tuntunut yllättävän hyvältä. Ehkä jotain rentoutta sinne on tullut. Toivottavasti siellä olisivat ne ominaisuudet olemassa, mutta missään nimessä se ei tämän kauden päätavoite ole, että vapaa kehittyisi mihinkään.