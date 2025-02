Iivo Niskanen lietsoi MM-odotukset huippuunsa – Jari Isometsältä herkullinen näkemys: "Ihan realismia"

Iivo Niskasen komea voitto Falunin maailmancupissa oli odotettu, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä. Isometsä lataa vajaan kahden viikon päässä odottaviin MM-hiihtoihin kovat odotukset.

Niskanen otti kymmenen kilometrin perinteisen väliaikalähdössä omansa 12,5 sekunnin erolla Norjan Johannes Hösflot Kläboon.

– Jos katotaan tämän vuotisia perinteisen väliaikalähtöjä, niin eihän siellä taida olla kuin ykkössijoja ja kakkossijoja. Odotusarvo oli, että tänään voisi voitto tulla, Isometsä sanoo.

– Kyllä se on osoitus siitä, että kunto on ollut sieltä (maailmancup-kauden avauksesta) Rukalta lähtien aika stabiili.

Niskanen hiihti marraskuun lopussa Rukalla kymmenen kilometrin perinteisen väliaikalähdössä voittoon 12,5 sekunnin erolla. Joulukuussa Davosissa Niskanen oli 20 kilometrin väliaikalähdön kakkonen.

Nähtiinkö Falunissa kauden parasta Iivo Niskasta?

– Rukalla oli myös todella hyvä hiihto. Vähän luulen, että Iivo on vähän tuota koko peliä pelannut sillä tavalla, että Rukalla tehdään kotiyleisön edessä kova suoritus. Sen jälkeen vähän treenataan, ja sitten taas MM-kisoihin, Isometsä tuumii.

– Toki Tour de Skille oli tarkoitus lähteä ja se taas sitten jäi sairastelun takia väliin. Se pikkaisen ehkä muutti suunnitelmia. Varmaan sellainen ihan Rukan tasoinen hiihto tänään. Erotkin oli aika samoja.

Trondeimin MM-kisoissa kymmenen kilometrin perinteisen väliaikalähtö on ohjelmassa 4. maaliskuuta. Isometsä maalaa Niskasen tilanteesta kutkuttavan arvion, mutta muistuttaa realiteeteistä.

– Mitalisuosikki, kultamitalisuosikki Trondheimiin. Mutta sen verran lähellä nuo vastustajat ovat, että ei siinä kestä epäonnistua. Jos ajatellaan, että 12 sekuntia (eroa seuraavaan), ja kyseessä on ollut varmasti aivan huippupäivä. Kyllä se huippupäivä pitää sitten pystyä Trondheimissa toistamaan, mutta se on varmaan ihan realismia, Isometsä sanoo.

– Odotukset on korkealla, mutta MM-kisat on aina yksi yksittäinen kisa. Ei se kultamitali varma ole, mutta näkymät on erittäin hyvät.