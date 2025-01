Iivo Niskanen ja Therese Johaug samassa viestijoukkueessa? Hiihtosääntö aiheuttaa ihmetystä: "Tuntuu viimeiseltä pakotieltä"

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS lanseerasi tälle kaudelle uuden säännön viestihiihtoihin, mikä teoriassa mahdollistaisi esimerkiksi Suomen Iivo Niskasen ja Therese Johaugin hiihtämisen samassa viestijoukkueessa.

Maastohiihdon maailmancup jatkuu perjantaina Sveitsin Engadinissa ja ensimmäisenä lajina hiihdetään sekaviesti. Se on kauden ainoa laatuaan. Mukana on yhteensä 19 joukkuetta. Aikaisempina vuosina on ollut mahdollista, että kaksi pienempää hiihtomaata voi laittaa hynttyyt yhteen.

Ennen joulua tästä saatiin esimerkki, kun britti Andrew Musgrave ja kiinalainen Qiang Wang hiihtivät yhdessä parisprintin. Täksi kaudeksi sääntöä on laajennettu, minkä myötä maailmancupissa voitaisiin nähdä entistä enemmän viestijoukkueita.

– Jos maalla on täysi ykkösjoukkue ja muutamia ylimääräisiä urheilijoita, niin he voivat silloin yhdistää voimansa toisen maan kanssa luodakseen maiden kakkosjoukkueen. Se ei ollut mahdollista viime kaudella, kilpailujohtaja Michal Lamplot kertoi Expressenille.

Aikaisemmin yhdistelmäjoukkueet ovat saaneet olla ainoastaan ykkösjoukkueina.

– Se on ainoa sääntömuutos, jonka olemme tehneet tälle kaudelle. Toivomme, että saamme lähtöviivalle useampia viestijoukkueita, Lamplot totesi.

Teoriassa sääntömuutos mahdollistaisi myös sen, että suomalaishiihtäjiä voitaisiin nähdä muiden maiden edustajien kanssa samassa joukkueessa. Esimerkkinä, että jos kävisi niin, ettei Iivo Niskanen tai Therese Johaug olisi sekaviestissä maidensa ykkösjoukkueissa ja omia kakkosjoukkueita varten ei olisi tarpeeksi hiihtäjiä, voitaisiin tämä kaksikko nähdä samassa yhdistelmäjoukkueessa.

Ruotsin huippuhiihtäjät eivät olleet kovinkaan mielissään ajatuksesta, jossa maiden hiihtäjiä laitettaisiin samaan joukkueeseen. Edvin Angerin mielestä sääntö tuntuu todella oudolta. William Poromaa oli samoilla linjoilla.

– Se on kuin leikkisi kuolemalla. Silloin ehkä mielummin jää sivuun, Poromaa sanoi nauraen Expressenille.

– Se tuntuu viimeiseltä pakotieltä. Ymmärrän kuitenkin, kuinka kansainvälinen lajiliitto ajattelee. He haluavat lisää joukkueita lähtöviivalle. Mielestäni tietyt viestit ovat tämän suhteen olleet vajavaisia, Emma Ribom sanaili.

Norjan puolella Emil Iversen on ottanut ajatuksen ilolla vastaan.

– Voisin kyllä ajatella hiihtäväni Ruotsin kanssa! Se olisi varmaan hauskaa! Minä, Frida Karlsson, William Poromaa ja Heidi Weng voisivat olla joukkue. Silloinhan meillä olisi kaksi entistä lemmenparia kilpailemassa yhdessä. Siitä tulisi todella jännittävää, Iversen totesi virnistäen.

Sekaviesti hiihdetään perjantaina Engadinissa. Lauantaina on vuorossa sprintti ja sunnuntaina 20 kilometrin vapaan hiihtotavan yhteislähtö.