Ihmisoikeusraportit maalaavat synkän kuvan Turkin vankiloista ja EU:n tukemista karkotuskeskuksista – suomalaisen mukaan kiinniotettuja lyötiin ja potkittiin

Ihmisoikeuksien rapistuminen sekä kidutuksen yleistyminen Turkin vankiloissa on noteerattu kaikissa suurimpien ihmisoikeusjärjestöjen viimeisimmissä maaraporteissa.

– Vankien nostamat kanteet kidutuksesta on usein jätetty tutkimatta, Amnesty International kertoo.

Siksi rankaisemattomuuden kulttuuri jatkuu poliisin ja turvallisuusjoukkojen keskuudessa, raportissa sanotaan. Raportin mukaan poliisilaitoksilla on raportoitu myös raiskauksista ja itsemurhista.

Turkki on osapuoli YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa.

Karkotuskeskukset halutaan tarkkailun alaisiksi

HRW:n raportin mukaan karkotuskeskuksissa Turkista Eurooppaan pyrkineitä siirtolaisia on pahoinpitelemällä pakotettu allekirjoittamaan papereita, joissa he sanovat palaavansa vapaaehtoisesti kotimaahansa.

– He kiroilivat ja yksi seisseistä miehistä alkoi hakata minua päähän, selkään ja sääriin kumisella tai muovisella pampulla ja toinen seisomassa olleista löi minua kädellään. Hän löi kasvoilleni ja nenästäni alkoi vuotaa verta, hän sanoi raportissa.

HRW on vaatinut lisää valvontaa karkotuskeskuksiin.

Turkissa rahan repiminen on rikos, josta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta Syynä on se, että seteleissä on Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin kuva sekä muita maan kansallisia symboleita.