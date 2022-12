Ihmiskaupasta epäillyn Andrew Taten pidätysaikaa jatketaan – viranomaiset kiistävät, että Greta Thunberg ja pizzalaatikot liittyvät tapaukseen

Taten asianajaja on ilmoittanut pakkokeinojen olevan perusteettomia.

Epäillään ihmiskaupasta

Syyttäjän mukaan rikollisryhmä on rekrytoinut ja majoittanut naisia, joita on sitten hyväksikäytetty pakottamalla nämä tekemään pornografista sisältöä verkkosivuilla maksusta kulutettavaksi. Toiminnan kuvaillaan olleen tuottoisaa.

Julkisuudessa ylellisen elämäntavan vuoksi

Yhdysvaltalaissyntyisellä Tatella on paitsi Yhdysvaltain myös Britannian kansalaisuus. Tate on sosiaalisessa mediassa tunnettu siellä kuvaamastaan yltiömaskuliinisestä ja ylellisestä elämäntavastaan, johon kuuluvat arvoautot, yksityiskoneet ja eksoottiset lomakohteet.

Julkisuuteen hän on noussut vihapuheeksi luonnehdituilla kommenteillaan, joissa hän on esimerkiksi sanonut naisten olevan osittain vastuussa raiskauksestaan. Hän on lisäksi sanonut naisten kuuluvan miehille.