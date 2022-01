Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautuneiden alaikäisten määrä yli kaksinkertaistui

– Heidän kohdallaan kyse on yleisimmin siitä, että he ovat saattaneet joutua pakkotyöhön ennen Suomeen saapumistaan. Lisäksi on pakkoavioliittoon ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia, kertoo Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän apulaisjohtaja Katri Lyijynen.