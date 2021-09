"Ihmetalo" selvisi La Palman tulivuorenpurkauksesta vahingoittumattomana

Espanjan Kanariansaariin kuuluvalla La Palman saarella on ollut jo lähes viikon päivät käynnissä tulivuorenpurkaus. Viime sunnuntaina alkaneelle Cumbre Vieja -tulivuoren purkaukselle ei näy loppua. Asiantuntijat eivät osaa tarkalleen sanoa, kuinka pitkään tulivuorenpurkaus vielä kestää.

Ainakin 6 000 ihmistä on evakuoitu ja yli 200 kotia on tuhoutunut. Yksi koti on kuitenkin säästynyt kuin ihmeen kaupalla ja se onkin nimetty sosiaalisessa mediassa "ihmetaloksi".