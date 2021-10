La Palman tulivuoresta syöksyi "laavatsunami" hämmästyttävällä nopeudella – katso asiantuntijoiden kuvaama video vyörystä

Instituutin mukaan videolla on nähtävissä täynnä oleva laavakanava, joka virtaa alas hämmästyttävällä nopeudella.

La Palman tulivuori on purkautunut jo neljän viikon ajan, eikä saarella jatkuva tulivuorenpurkaus osoita hiipumisen merkkejä.

Kanariansaarten hallituksen mukaan kyseessä on Euroopan tuhoisin tulivuori sataan vuoteen.

Tulivuorenpurkauksen lisäksi paikallisissa on herättänyt suurta huolta tuhkan kertyminen alueelle. Hallitus on jakanut 22 000 suojalasia ja 280 000 kasvomaskia alueille, joihin purkaus on vaikuttanut.