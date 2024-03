Ida Hulkolla on nyt kivuliain vaihe – sai aikaan ison muutoksen

– Stressiä on helpottanut, kun olen päässyt eroon ajatuksesta, että on pakko selvittää Pariisin olympialaisten kisaraja, Hulkko kertoo asennoitumisestaan.

– Ei ole pakko. Mennään urheilussa koko matka päätyyn asti, mutta raja tulee, jos on tullakseen.

Hulkko kertoo olympiavalmisteluistaan ja harjoittelustaan hyväntuulisena. Uralle kasaantui läjäpäin koettelemuksia Tokion 2021 olympialaisten jälkeen. Nyt hän on harjoitellut terveenä, ja syksyn puurtaminen kantoi helmikuussa MM-kisojen loppukilpailuun 50 metrin matkalla.

– Hommaan on tullut tietynlainen rauha, kun olen hyväksynyt tiettyjä asioita, Hulkko jatkaa.

Mallia Matti Mattssonista

Kaksikko on ottanut mallia olympiamitalisti Matti Mattssonista ja tämän valmentajasta Eetu Karvosesta .

– Matin harjoittelu on loistava esimerkki siitä, miten kokonaiskuormitus otetaan huomioon harjoittelussa. Hän elää hektistä arkea, mutta pystyy silti tekemään ne laadukkaat harjoitukset, Hulkko kertoo.

– Matilla ja Eetulla on kokemuspohjaa, josta olen saanut tukea ja turvaa.

Hulkolla uintiharjoitusten määrä on pidetty ennallaan, mutta harjoittelu sovitetaan entistä herkemmin päivän vireeseen.

– On pitänyt opetella siihen, ettei puske aina ihan täysillä, jos jonain päivänä ei kulje. On korostettu ennemmin harjoittelun laadukkuutta. Harjoitteluun on haettu laatua ja järkeä.