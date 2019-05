Hyvinkää ehti ensimmäisenä Suomessa: Suositut bloggaajat Natalia Salmela ja Esko Kyrö asuvat kaupungissa kuukauden – saavat kaupungilta asunnot ja palkkaa sometusta vastaan

Ihan Hyvinkään rautatieaseman tuntumassa sijaitsee ravintoloita, kauppoja ja asuinkerrostaloja. Yhdessä niistä on Natalia Salmelan uusi koti, joskin väliaikainen sellainen.

Vuonna 1934 rakennetun talon asunto on valoisa ja viihtyisä 90 neliöinen huoneisto. Seinillä on taidetta ja pöydällä kukkia. Salmela ja toinen niin ikään Hyvinkäälle oman asuntoonsa muuttanut Esko Kyrö istuvat sohvalla keskellä olohuonetta.

Salmelan asunto on 90 neliöinen.

"Ihmisen on hyvä olla täällä Hyvinkäällä"

Kaupunki tarjoaa molemmille bloggaajille asunnot ja maksaa palkan koko kuukaudesta. Heidän tehtävänsä on kirjoittaa blogeihinsa kokemuksia Hyvinkäästä ja somettaa. He asuvat Hyvinkäällä 20.5.-16.6. välisen ajan.

– Viikko takana ja kolme vielä edessä. Ihmisen on hyvä olla täällä Hyvinkäällä, Salmela kertoo ensimmäisen viikon tunnelmia.

– Ihan hyvä meininki on ollut, vähän vielä hakemista, Kyrö pohtii.

Salmela ja Kyrö uskovat, että heidät valittiin tehtävään heidän erilaisten persoonallisuuksiensa vuoksi. Molemmilla on tarjottavanaan erilaisia näkemyksiä.

Kyrön asunto on kaupungin toisella laidalla.

Arjen lisäksi aktiviteetteja



Salmelan mukaan kyseessä on uusi, erilainen tapa tehdä kaupunkimarkkinointia. Salmela ja Kyrö ovat molemmat somepersoonia. Vaikuttajamarkkinointi on heille tuttua, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun kaupunki käyttää heidän osaamistaan hyväkseen.