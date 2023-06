Hyttyskesä riippuu sateiden määrästä – "Se on varmaa, että joka paikassa niitä on"

Leinosen mukaan on vaikea sanoa, minkä verran hyttysiä esiintyy eri puolilla Suomea tänä kesänä. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa kaikki hyttyset eivät välttämättä ehdi kuoriutua juhannukseksi, jos säät viilenevät. Hyttysiltä on kuitenkin vaikea välttyä missään.



– Se on varmaa, että joka paikassa niitä on.



Turun yliopisto kertoi kesäkuun alussa, että kansalaiset ovat ilmoittaneet kevään aikana Punkkiliveen kymmeniätuhansia punkkihavaintoja. Turun yliopiston mukaan havaintoja on tehty erittäin runsaasti etelä- ja länsirannikon lisäksi esimerkiksi Oulussa. Oulussa yleisin punkkilaji on taigapunkki, jota tavataan vähän alkukesän jälkeen. Myös Kajaanissa on tavattu punkkeja säännöllisesti, vaikka se ei ole tyypillistä punkkialuetta.



Punkkeja ei Turun yliopiston mukaan ole tänä kesänä kuitenkaan aiempia vuosia enemmän.