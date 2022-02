Tässä ovat vuoden Oscar-ehdokkaat – yksi elokuva ylitse muiden

Elokuvamaailman arvostetuimman palkinnon ehdokkaat julkistettiin juuri Los Angelesissa. Vuoden eniten ehdokkuuksia keräsi lännenelokuva The Power of the Dog saavuttaen mittavat 12 ehdokkuutta.

Myös suomalaiset saivat jännittää Juho Kuosmasen ohjaaman Hytti nro 6 -elokuvan puolesta, mutta tällä kertaa se ei kuitenkaan yltänyt Oscar-ehdokkaaksi asti.

94. Oscar-gaala järjestetään Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 28. maaliskuuta. Gaala järjestetään perinteisesti Los Angelesissa.

Vuoden 2022 Oscar-ehdokkaat ovat:

Elokuva

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dyyni

King Richard: Williamsien tarina

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Ohjaus

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Miespääosa

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (tick, tick… BOOM!)

Will Smith (King Richard: Williamsien tarina)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Naispääosa

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penelope Cruz (Rinnakkaiset äidit)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Miessivuosa

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Naissivuosa

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard: Williamsien tarina)

Alkuperäinen käsikirjoitus

Belfast

Don’t Look Up

King Richard: Williamsien tarina

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Sovitettu käsikirjoitus

CODA

Drive My Car

Dyyni

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Animaatio

Encanto

Flee

Luca

Mitchellin perhe ja koneiden kapina

Raya ja viimeinen lohikäärme

Lavastus

Dyyni

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Puvustus

Cruella

Cyrano

Dyyni

Nightmare Alley

West Side Story

Kuvaus

Dyyni

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Leikkaus

Don’t Look Up

Dyyni

King Richard: Williamsien tarina

The Power of the Dog

tick, tick… BOOM!

Maskeeraus ja hiussuunnittelu

Prinssille morsian 2

Cruella

Dyyni

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Ääni

Belfast

Dyyni

007 No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Erikoisefektit

Dyyni

Free Guy

007 No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Musiikki

Don’t Look Up

Dyyni

Encanto

Rinnakkaiset äidit

The Power of the Dog

Laulu

Be Alive (King Richard: Williamsien tarina)

Dos Orguitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

007 No Time to Die

Somehow You Do (Four Good Days)

Dokumentti

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Kansainvälinen elokuva

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Luana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Lyhytanimaatio

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Lyhytdokumentti

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Lyhytelokuva