Trump matkalla New Yorkiin – aikoo antautua

Donald Trumpin odotetaan astuvan oikeuden eteen myöhemmin huomenna tiistaina New Yorkissa.

Oikeudenkäynti on historiallinen, sillä ketään Yhdysvaltain entistä tai nykyistä presidenttiä ei ole aiemmin syytetty rikoksesta.

/All Over Press

/All Over Press

Ilmoittautunee poliisille itse

Trump ilmoittautunee tiistaina itse poliisille New Yorkissa, kertoi uutiskanava CNN jo aikaisemmin. Jos Trump ei itse ilmoittautuisi poliisille, hänet voitaisiin pidättää.

Istunnossa syytetylle luetaan syytteet, jotka häntä vastaan on nostettu. Tämän jälkeen tuomari päättää, vapautetaanko syytetty takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti vasta, kun ne on luettu Trumpille.

Cliffordin on sanottu maksetun hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta Trumpin kanssa. Maksun on tunnustanut suorittaneensa Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen Trumpin puolesta. Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.