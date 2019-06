Huvipuistoyrittäjä tuskailee suomalaisten sääherkkyyttä: "Jos kolmen päivän päästä sataa 0,1 millimetriä, ihmiset jäävät kotiin"

– Sitä emme alussa ymmärtäneet. Merkitys on iso muissakin huvipuistoissa, mutta se korostuu meillä. Jos sääennustus kertoo, että kolmen päivän päästä sataa 0,1 millimetriä, ihmiset jäävät kotiin, Vartiainen toteaa.

Juhannus on selvä vedenjakaja

– Juhannus on selvä vedenjakaja. Sitä ennen on hiljaista, mutta välittömästi sen jälkeen kävijämäärä kiihtyy. Heinäkuu on erinomaista aikaa, varsinkin kaksi viimeistä viikkoa. Sitten asiakasvirta taas hiipuu tasaisesti.