Huumepomo El Chapon oikeudenkäynti alkaa: Todistajan mukaan käytti rakennusta, jossa muovit seinillä ja viemäri verta varten

61-vuotias El Chapo on onnistunut pakenemaan aiemmin kahdesta meksikolaisesta vankilasta ja hänen uskotaan pyörittäneen huumekartellin toimintaa myös kalterien takaa.

Viranomaiset ovat nyt estäneet El Chapoa tapaamasta jopa vaimoaan. The Washington Post kertoo, että New Yorkissa sijaitsevan sellin ikkunakin on mattapintainen antaen vain valoa, mutta ei tarkkaa näkymää vankilan ulkopuolelle.