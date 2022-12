Huumekuskin Bemari päätyi katolleen Helsingissä keskellä päivää – video näyttää karun lopputuloksen

Yleisjohtaja Timo Viipuri Helsingin poliisin johtokeskuksesta uskoo, että poliisipartio havaitsi katolleen päätyneen auton itse ja teki pyynnön pelastuslaitokselle. Poliisin järjestelmään tapahtuma on kirjattu kello 10.13.

Kuljettaja on viety sairaalaan tarkastettavaksi. Sairaalassa selviää, kuinka pitkää hoitoa tarvitaan.

– Kyllä tässä myös huumausaineista on kysymys.

Kyseessä on vuoden 2000 BMW 316i, jolla on ajettu reilut 350 000 kilometriä. Rekisterikilven tietojen perusteella auto on siirtynyt nykyiselle omistajalleen vasta reilu viikko sitten.