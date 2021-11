HJK vahvisti Huuhkajien Joona Toivion sopimuksen – seura tiedotti asiasta hupaisalla videolla: "Jos sä haluut tonne.."

Toivio siirtyi HJK:n junioreihin jo kymmenvuotiaana. Ura aikuisten tasolla alkoi vuonna 2004, kun hän pääsi HJK:n farmijoukkue Klubi 04:n riveihin. Ulkomaille Toivio siirtyi vuonna 2007 ja kokemusta karttui Hollannin, Ruotsin, Norjan ja Puolan kentiltä. 33-vuotias puolustaja on mielissään paluusta kotimaahan.

– Niin omasta kuin perheen puolesta tuntui siltä, että nyt on oikea aika palata kotiin. Olen todella iloinen, että HJK osoitti kiinnostuksensa, sillä minulle Suomessa on vain yksi vaihtoehto. On vain yksi Klubi, Toivio kertoi HJK:n tiedotteessa.