Huuhkajat-puolustaja varoittaa tiistain vastustajasta – "Muuten kyllä rankaisevat"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen taival kohti ensi vuoden EM-lopputurnausta sai tylyn mutkan, kun karsintojen kehnoin esitys toi karun 0–3-tappion Sloveniassa lauantaina. Täyttä stoppia ei matka saanut, mutta vaatimukset kisapaikan osalta kovenivat niiksi kuuluisiksi "pakkovoitoiksi". Niistä ensimmäinen on otettava tiistai-iltana Olympiastadionilla Kazakstanista.

Valmiina porukka on, ja Slovenia-tappio on käsitelty, vakuutettiin Huuhkaja-leiristä.

– Meillä on tosi vahva jengi, myös henkisesti. Siinä heräsi (tappion jälkeen) se periksiantamattomuus, mikä on yksi meidän arvoistamme. Peli käytiin huolellisesti läpi, ja nyt fokus on täysin Kazakstan-ottelussa ja siinä, miten se klaarataan, puolustaja Richard Jensen sanoo.