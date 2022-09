Huuhkajien kohtalo ratkeaa Balkanin sydämessä – uhkakuvana kaaosmainen sääennuste

Forecan mukaan maanantai-päivälle on luvattu sadetta peräti 70,5 millimetriä. Sen lisäksi päivälle ja iltaa on luvattu ukonilmaa. Suomen ottelu käynnistyy kello 21.45 ja tuolloin kaupungin yllä olisi ukkosmyräkkä. Suomessa sateisimpana kuukautena (heinäkuu) sadetta on keskimäärin 75 milliä. Muina aikoina jäädään alle 70 millimetrin.

Huuhkajien ja Montenegron välisessä ottelussa pelataan isoista panoksista. Suomi voi sijoittua vielä lohkossaan sijoille 2-4. eli myös putoaminen C-liigaan on mahdollista. Se vaatisi Suomen tappiota Montenegrolle ja Romanialle vähintään tasapeliä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Suomen ja Romanian ollessa tasapisteissä, jää Suomi lohkon jumboksi.

– Tiedämme, missä tilanteessa olemme. Uskon, että molempien joukkueiden tarvitsee voittaa tämä ottelu. Siinä mielessä on luvassa jännittävä ottelu. Meillä on hyviä muistoja ensimmäisestä ottelusta Montenegroa vastaan. He ovat kuitenkin osoittaneet olevansa todella hyviä ja erityisesti kotona. MM-karsinnoissa he pelasivat täällä tasan Hollannin kanssa. Odotan vaikeaa ottelua, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi ottelua ennakoivissa haastatteluissa.

– Heillä on paljon hyviä yksilöitä. Olemme analysoineet heidän vastahyökkäyksiään ja meidän tulee estää ne, mikäli se on vain mahdollista. Jos he pääsevät vastahyökkäyksiin, niin meidän tulee olla organisoituja puolustuspäässä, Huuhkajat-puolustaja Richard Jensen sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Mikäli Suomi voittaa Montenegron, nousee se lohkon kakkoseksi ja se toisi Huuhkajat lähempänä tulevien EM-karsintojen kakkoskoria. B-liigan parhaan lohkokakkosena Huuhkajat voisi myös päästä EM-jatkokarsintaan. Mikäli putoaminen C-liigaan toteutuu, on Suomi varmuudella EM-karsintojen kolmoskorissa.

Lohkotilanne:

Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Maaliero Pisteet 1. Bosnia-Hertsegovina 5 3 2 0 7 4 +3 11 2. Montenegro 5 2 1 2 6 4 +2 7 3. Suomi 5 1 2 2 6 6 0 5 4. Romania 5 1 1 3 2 7 -5 4