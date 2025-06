Huuhkajien Ilmari Niskanen kärysi ratista – puhuu nyt asiasta avoimesti

Huuhkajien majapaikkana toimivan helsinkiläishotellin tuolilla istui torstaina vakavailmeinen suomalaisjalkapalloilija, Ilmari Niskanen. Aihekin oli vakava, sillä Niskanen puhui avoimesti alkuvuodesta Englannissa saamastaan rattijuopumustuomiosta.

– Olen äärimmäisen pahoillani, ja kaduttaa vieläkin erittäin paljon. Se oli täysin vastuuton ja typerä teko. Rattijuopumus on asiana ylipäätään äärimmäisen typerää ja vastuutonta riippumatta siitä, kuka sen tekee. Kun roolini on olla lapsille ja nuorille esikuvana, se lisää teon tyhmyyttä entisestään, Niskanen sanoi totisena.

Niskanen, 27, on miesten maajoukkueessa, joka isännöi lauantaina MM-karsinnoissa Hollantia ja ensi tiistaina Puolaa. Laitapelaaja Niskanen edustaa seurajoukkuetasolla englantilaista Exeter Cityä. Hän sai törttöilystään ajokiellon ja sakot.

– Ei ole mitään puolusteltavaa, ja seuraukset on kannettava kuin mies. Minulla on aina ollut vahva motivaatio auttaa ihmisiä ja olla hyvä ihminen, mutta nyt se motivaatio on entistä kovempi. Haluan painottaa varsinkin nuorille mutta muunkin ikäisille, miten vaarallinen päihde alkoholi on ja miten typerää sen liiallinen käyttö on.

Asia päivittäin mielessä

Niskanen sanoo käyneensä viime kuukausina kovaa pohdiskelua.

– Omassatunnossa olisi jotain vialla, jos ei ottaisi koville, ja on tämä edelleen mielessä päivittäin. Alusta lähtien sain uskomattoman hienoa tukea esimerkiksi perheeltäni, tyttöystävältäni ja lähimmiltä kavereiltani. Ei tässä tilanteessa tietenkään pidä päätä silitellä, päinvastoin, Niskanen muistutti.

Niskanen sanoo haluavansa käydä jatkossa Suomessa ja Englannissa esimerkiksi kouluissa puhumassa alkoholin vaaroista.

– Jos pystyisin teoillani yhdenkin tällaisen tapauksen estämään, se olisi hieno voitto.

Ura jatkuu Exeterissä

Niskanen ei ollut mukana Huuhkajien MM-karsintaurakan maaliskuussa avanneissa vierasotteluissa Maltaa ja Liettuaa vastaan. Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis totesi tuolloin, että poissaolon syy oli urheilullinen.

Englannin kolmanneksi korkeimmalla tasolla pelaava Niskanen on saanut Huuhkajissa tililleen 23 ottelua. Usein hän on ollut valinnoissa kiikun kaakun eli välillä maajoukkueessa mukana ja välillä ei.

Kun Friis ilmoitti Niskaselle tämän olevan mukana kesäkuun karsintapelien miehistössä, keskustelu liittyi lähinnä jalkapalloon.

– Voin olla äärimmäisen kiitollinen siitä, että olen nyt täällä. Pelikentällä täytyy antaa takaisin luottamuksesta. Hänellekin (Friisille) painotin, kuinka pahoillani olen ja kuinka typerää ja vastuutonta se oli. Jacob oli samaa mieltä, mutta sanoi sitten, että tästä eteenpäin keskitytään jalkapalloon.

Niskasen sopimus Exeterin kanssa kestää ensi vuoden kesään.

– Siellä asiat jatkuvat ihan normaalisti, Niskanen sanoi.