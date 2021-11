Husin sairaaloissa ollaan nyt kriittisellä rajalla – tehohoidossa yksi paikka jäljellä ennen ongelmia

Aiemmin on kerrottu, että teho-osastolla olevien määrän ylittäessä 15:n tai sairaalassa olevien määrän ylittäessä 50:n toimintoja joudutaan järjestelemään uudelleen. Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen kertoo sähköpostitse, että tehohoidossa olevien määrä on noussut vähitellen vajaan viikon aikana. Husin tilastojen mukaan viime viikolla sairaalahoitoon otetuista koronaviruspotilaista 65 prosenttia oli rokottamattomia. Lähes kolmasosa oli ottanut kaksi rokoteannosta ja 2,5 prosenttia yhden annoksen.

Kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Suomessa on raportoitu 937 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina.Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 10 900 tartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.