HUSin johtajaylilääkärin viesti kyselytutkimuksen jälkeen: "Toivottavasti tässä kohdin ihmiset ovat muuttaneet käytöstään joulukuun aikana"

Kyselyä edeltävien kahden viikon aikana 58 prosenttia vastaajista kertoo vierailleensa ystävän/sukulaisen luona tai omassa kodissa on käynyt vieraita. 42 prosenttia on käynyt ravintolassa. Vain noin viidennes vastaajista ei ollut käynyt missään kyselyssä listatuista sosiaalisista tilanteista ja tapahtumista.

Harrastuksissa maski jää usein pois

Eniten kasvomaskia käytetään julkisessa liikenteessä ja takseissa, joiden käyttäjistä 92 prosenttia kertoi käyttävänsä maskia aina tai usein. Myös julkisissa tiloissa ja yksityisen palveluntarjoajien tiloissa kasvomaskin käyttö on kyselyn perusteella yleistä. Sen sijaan harrastuksissa sekä opiskelussa ja työssä ja maskin käyttö on vähäisintä. Maskia käyttää aina tai usein opiskelussa ja työssä 76 prosenttia vastaajista ja harrastuksissa vain 55 prosenttia.

Puolet aikoo ottaa rokotteen heti, moni vielä pohtii

– Kyselyn tulos on aika yhteneväinen muiden viime aikoina julkaistujen kyselyiden kanssa, joissa kaksikolmasosaa on halukas ottamaan rokotteen. Tietoa koronavirusrokotteista on ollut saatavilla vasta lyhyen aikaa ja tähän varmasti liittyy se, että moni ei vielä osaa sanoa, ottaako rokotteen heti, kun se on mahdollista". toteaa Ruotsalainen.