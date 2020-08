HUS-johtajaylilääkäri: Kiurun 20 000 testiä päivässä ei ole lähiaikojen realismia

– Ne eivät valitettavasti ole realismia tänä päivänä eikä vielä huomennakaan. Nyt päästään noin 10 000:een, josta HUS:n osuus on noin 4 000. Tämä perustuu siihen hallituksen huhtikuiseen testausstrategiaan ja sitä tavoitetta olemme koko kesän työstäneet, ja nyt siinä ollaan. Mutta 20 000 on tuplat, ja se vaatii melkoista resurssointia sekä laitteissa että henkilöresurssia näytteenottoon, toteaa Mäkijärvi.

– Suunta on oikea, mutta emme varmaan pitkään aikaan pysty kaikkia testaamaan. Maailmassa on vain muutama maa, joka siihen pystyy ja hekin ovat tehneet resurssoinnit jo vuosia sitten. Täytyy kohdentaa ne resurssit, mitä meillä on ja lisätä niitä niillä mahdollisuuksilla, mitä meille annetaan.