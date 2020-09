Hurja temppu! Sokea Outi vaelsi 82 kilometriä pitkän Ison Karhunkierroksen vuoden harjoittelun jälkeen – "Jyrkkiä kivikkoisia nousuja ja laskuja oli todella paljon"

Kuusamossa sijaitsevilla vaellusreiteillä on pituuseroa melkoisesti. Siinä missä Pienen Karhunkierroksen kiertää päivässä, menee Isoon Karhunkierrokseen lähemmäs viikko. Pienen Karhunkierroksen pituus on 12 kilometriä ja Ison puolestaan 82 kilometriä.

Tulevaa koitosta varten harjoiteltiin vuosi

Opas Heidi Savolainen, Seikkailuapinat Oy, alkoi suunnitella näkövammaisille suunnattua viikon vaellusta. Harjoittelu ottaisi aikaa vuoden, sillä opittavaa on paljon. Harjoitusleirejä järjestettiin pitkin Etelä-Suomea.

– Iso Karhunkierros on niin vaativa vaellus, että meidän piti vuosi harjoitella. Esimerkiksi rinkan pakkaamista, teltan pystyttämistä, retkikeitinten käyttöä, tulentekoa ja ensiapua, Savolainen luettelee.

Myös haasteita mahtui vaelluksen varrelle

– Reitin keskivaiheilla, kun tullaan Kitkajoen rantaan, niin siinä on yski vaativimmista kohdista. Ollaan niin lähellä sitä virtaavaa vettä, että jos astut 15 senttiä ohi, niin sun jalka menee sinne jokeen, Seikkailuapinoiden opas kertoo.

Viimeiset 10 kilometriä on Savolaisen mukaan todella haastava näkevällekin ihmiselle . Siinä on paljon nousua, laskua, huonokuntoista polkua ja paljon kiviä, jotka saattavat vieriä kengän alta pois. Sateen sattuessa maasto muuttuu liukkaaksi ja vaaralliseksi.

Ihmisten kannustus tuntui todella hyvältä

– Muut matkailijat kannustivat meitä, kun he ymmärsivät tilanteen, että meillä on täysin sokea ihminen tekemässä sitä vaellusta. Vaellusta, jonka he itsekin ehkä kokivat itselleen haasteelliseksi, ja toisella ei ole näköaistia ollenkaan, Savolainen kertoo.