Huono talous, korruptiota ja syrjintää – kelpaako Ukraina EU:n jäseneksi?

EU:n jäseneksi päästäkseen Ukrainan on kuitenkin täytettävä monia ehtoja, eivätkä kaikki nykyiset jäsenet ole toivottamassa Ukrainaa empimättä tervetulleeksi.

– Kyllä ennen kaikkea tässä halutaan tunnustaa, että Ukraina on vapaa demokratia ja suvereeni valtio, jolla on oikeus valita oma turvallisuusjärjestönsä.

Miettinen jatkaa, että Ukraina on edistynyt siltä vaadittavissa reformeissa, joita EU siltä edellyttää jäsenyyden saamiseksi. Ukraina on hyvin korruptoitunut maa ja sen talous on Venäjän hyökkäyksen jäljiltä entistä enemmän kuralla, eikä se ollut erityisen hyvissä kantimissa ennenkään.