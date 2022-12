Joanna Kuvaja astelee vauvakuplasta Huomenta Suomen -juontajaksi – töihinpaluu aiheuttaa myös haikeutta: "On välillä vähän niin kuin unohtanut itsensä"

Huomenta Suomi -ohjelma palaa vuoden vaihteen jälkeen herättelemään suomalaisia paitsi arkiaamuisin niin myös viikonloppuisin. Ohjelman viikonloppulähetyksissä vuorottelee viisi juontajaa, joista yksi on muun muassa Viiden jälkeen -ohjelmasta tuttu sekä aikaisemmin myös Huomenta Suomi -ohjelmaa luotsannut Joanna Kuvaja .

Kuvaja on ollut äitiysvapaalla viime vuoden lokakuusta lähtien . Hänen ja puoliso Kalle Kuvajan kolmas lapsi syntyi joulukuussa 2021 .

Kuvaja kertoo palaavansa vauvakuplasta takaisin uuteen, mutta toisaalta vanhaan pestiinsä Huomenta Suomen juontajana hyvillä mielin. Ilmassa on kuitenkin myös jännitystä. Huomenta Suomi on Kuvajalle entuudestaan tuttu formaatti, mutta ohjelman viikonloppulähetykset, tulevat juontoparit sekä MTV:n Vallilaan kohonneet uudenkarheat toimitilat ovat kaikki hänelle uusia.

– Tässä tulee paljon uutta. Se on jännää, ja samaan aikaan se on myös haikeaa, hän kertoo.

Kuvaja sanoo omaavansa myös hyvän tukiverkoston, johon voi tarpeen vaatiessa turvautua uuden arjen alettua pyörimään. Muun muassa juontajan isä on luvannut auttaa perheen pikkumiehen hoitamisessa.

– On välillä vähän niin kuin unohtanut itsensä, kun on kaiken tehnyt pieni edellä, niin kuin kuuluukin. Tämä on varmaan myös siksi haikeaa, hän toteaa.