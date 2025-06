Huomasitko Aleksander Barkovin eleen? Siim Liivik: "Kertoo paljon"

Kapteeni Aleksander Barkovin jälkeen Stanley Cup -pokaalia nostivat Florida Panthersissa seuraavaksi pelaajat, joille mestaruus oli ensimmäinen. Barkov laittoi pokaalin ensimmäisenä eteenpäin Nate Schmidtille.

Kun Aleksander Barkov oli kapteenina nostanut Florida Panthersin voittaman Stanley Cup -pokaalin ensimmäisenä suorilla käsillä ylös, suomalaishyökkääjä ojensi pytyn tyylikkäästi puolustaja Nate Schmidtille.

Yhdysvaltalainen voitti uransa ensimmäisen Stanley Cupinsa 12. kaudellaan jääkiekon NHL:ssä.

Hänen jälkeensäkin Panthersissa pyttyä pääsivät nostamaan pelaajat, joille Stanley Cup oli ensimmäinen. Vasta sen jälkeen oli muiden kovan kaliiberin pelaajienkaan vuoro.

Katso Stanley Cup -pokaaliseremoniat ylälaidan videolta.

MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik ylisti arvoja, jotka nöyrän joukkuemiehen Barkovin kipparoimassa nipussa vallitsevat.

– Tuo kertoo paljon tuosta joukkueesta. Annetaan näille uusille jätkille, jotka eivät ole voittaneet. (Tomas) Nosek nostaa, (Seth) Jones, Schmidt, kun olisi voinut luulla, että Tkatchukit (Matthew) sun muut isot profiilipelaajat. Se kertoo, mikä henki tässä joukkueessa on, Liivik sanoi.

– Jätkät diggaavat tosi paljon toisistaan. Tämä kaikki kertoo siitä arvostuksesta. Pelaajat, jotka ovat tulleet uusina joukkueeseen, on otettu omiksi heti.

Kolme syöttöpistettä juuri päättyneessä kuudennessa loppuottelussa summannut kanadalaishyökkääjä Carter Verhaeghe perusteli jäällä, miksi ensimmäisen Stanley Cup -voittonsa saavuttaneet saivat pokaalin Barkovin jälkeen.

– Emme olisi tässä ilman heitä. He ovat tuoneet läpi kauden niin paljon energiaa ryhmälle. Heillä on ollut valtava vaikutus pudotuspelien läpi. He ansaitsevat tämän, Verhaeghe sanoi.

Panthers peittosi Edmonton Oilersin kuudennessa loppuottelussa 5–1 ja vei mestaruuden voitoin 4–2. Barkovista tuli ensimmäinen eurooppalainen kapteeni, joka on johdattanut joukkueensa Stanley Cupiin kahdesti.