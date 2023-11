Pörssisähkön hintakurimus päättyy

Pörssisähkön keskimääräinen hinta laskee keskiviikkona 5,3 senttiin kilowattitunnilta, kun tiistain keskihinta on 35,7 kilowattituntia. Hinnoissa on mukana arvonlisävero.

Korkeimmillaan pörssisähkön hinta keskiviikkona on heti vuorokauden alussa kello 00–01, jolloin sähkö maksaa 12,2 senttiä kilowattitunnilta.

Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi turbiinilaitoksella havaitun vian vuoksi sunnuntai-iltana. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on arvioinut , että Olkiluoto 3 saataisiin takaisin sähköntuotantoon tiistaina kello 18.

Suomessa tuulivoiman tuotanto on ollut maanantain ja tiistain aikana vaisua heikkojen tuuliolosuhteiden vuoksi. Keskiviikkona tuulen odotetaan voimistuvan, ja kantaverkkoyhtiö Fingridin ennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto yltää keskiviikkona parhaimmillaan jopa yli 5 000 megawatin tehoon. Se on paljon, sillä Fingridin ennusteessa käytetty tuulivoiman kokonaiskapasiteetti on runsaat 6 400 megawattia.