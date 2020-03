Huolestuttavat luvut maailmalta: Yhdysvalloissa jo ainakin 23 600 todettua koronavirustartuntaa

Eniten tapauksia, yli 12 000, on todettu New Yorkin osavaltiossa. Niistä yli 8 100 on löydetty New Yorkin kaupungissa.

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo totesi eilen, että yli puolet New Yorkin tartunnoista oli todettu alle 50-vuotiailla, kertoo esimerkiksi Business Insider -lehti. Tartuntoja oli tuolloin yhteensä noin 10 000.

Koronavirustartuntojen määrää seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan varmistettujen tartuntojen määrä Yhdysvalloissa olisi jo yli 25 400.

CNN:n mukaan ainakin 323 ihmistä on Yhdysvalloissa kuollut viruksen seurauksena.

Virustartunnat ovat alkaneet levitä myös vankiloissa. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan New Yorkin kaupungin vankiloissa on todettu ainakin 38 tartuntaa. Lisäksi 60 ihmistä on tarkkailussa karanteeniyksiköissä.

– Paras tapa suojella vankilaan sijoitettuja ja siellä työskenteleviä ihmisiä on vähentää heidän määräänsä nopeasti, vankila-asioista vastaavan yksikön johtaja Jacqueline Sherman sanoo lausunnossaan.

Yhteensä Yhdysvalloissa on 2,2 miljoonaa vankia.

Pence sai testituloksensa

Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen ja hänen puolisonsa koronavirustestien tulokset ovat negatiiviset, uutisoi Washington Post. Asiasta tviittaa varapresidentin kanslian tiedottaja.

Perjantaina paikallista aikaa ilmeni, että varapresidentin kanslian työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Tartunnan saanut työntekijä ei ole ollut Valkoisessa talossa maanantain jälkeen, eivätkä Pence tai presidentti Donald Trump olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen työntekijän kanssa.

Trump on jo aiemmin testattu viruksen varalta. Brasilian presidentin delegaatio oli vieraillut Trumpin kartanolla Floridassa, ja vierailun jälkeen osalla delegaation jäsenistä todettiin tartunta.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan maailmanlaajuisesti tartuntoja on tiedossa lähes 305 000. Yli 90 000 ihmistä on parantunut viruksen aiheuttamasta taudista. Kuolleita on lähes 13 000.

Gazassa vahvistettu ensimmäiset tartunnat

Gazan kaistalla on todettu kaksi koronavirustartuntaa. Kyseessä ovat ensimmäiset vahvistetut tartunnat palestiinalaisalueella.

Molemmat tartunnan saaneet ovat palestiinalaisia, jotka olivat palanneet Pakistanista Egyptin kautta. Viranomaisten mukaan molemmat olivat olleet karanteenissa paluunsa jälkeen.

Brittilehti Guardianin mukaan Gazassa on jo aikaisemmin suljettu muun muassa kouluja pandemian takia.

Gaza on ollut saarrettuna vuodesta 2007, kun islamistinen Hamas nousi alueella valtaan. Israelin johtama saarto on jo ennestään rajoittanut muun muassa alueelle toimitettavia tarvikkeita ja ihmisten liikkumista.

Maailman terveysjärjestön WHO:n edustajan mukaan Gazan terveysjärjestelmä on huonontunut saarron takia.

Palestiinalaisten Länsirannalla on vahvistettu kymmeniä tartuntoja. Israelissa koronaviruksen on Johns Hopkins -yliopiston mukaan saanut lähes 900 ihmistä.

Kiinassa jälleen paikallinen tartunta

Kiina on raportoinut 46 uudesta koronavirustartunnasta. Useimmat sairastuneista ovat ulkomailta maahan tulleita.

Uusista tartunnoista yksi on saatu maan sisällä. Kiinasta ehdittiin kertoa kolmena päivänä peräkkäin nollalukemia paikallisista tartunnoista.