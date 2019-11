Hulppea limusiini on seissyt jo kuukausia Helsingin Laajasalossa – lupauksista huolimatta autoa ei ole viety pois: "Tällainen ajoneuvo ei tosiasiassa ole liikennekäytössä"

– Auto on mainoskäyttöön tarkoitettu ja odottaa teippausta. Se kyllä lähtee siitä, kunhan kesälomat loppuvat ja teipit saadaan kylkiin, auton omistaja totesi MTV:lle viime heinäkuussa.

Onko limusiini pysäköity luvallisesti?

Cadillac Escalade-mallinen limusiini on pysäköitynä kuorma-autoille varatulle pysäköintipaikalle. Auton rekisteritiedoista ilmenee, että limusiini on rekisteröity kuorma-autoksi.

– Tällainen ajoneuvo ei tosiasiassa ole liikennekäytössä. Se on kuitenkin monen tekijän summa, ja niissä tapauksissa (joissa kaupunki on siirtänyt auton pois) on laiminlyöty monenlaisia velvoitteita.