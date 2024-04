Huipputehoinen Aleksander Barkov johdatti Floridan jatkoon – NHL:n playoff-sarjan ratkaisussa draamaa

Suomalaisittain ilta oli messevä. Floridan kapteeni Aleksander Barkov teki tehot 2+1, Niko Mikkola 1+1 ja Anton Lundell sekä Eetu Luostarinen kirjauttivat itselleen syöttöpisteet. Ottelun loppulukemat sinetöineen maalin tekijä oli Mikkola, syöttäjinä Lundell ja Luostarinen. Barkovin käsialaa olivat puolestaan 2–0- ja 3–1-maalit. Kaksi Tampan maaleista hylättiin johtuen maalivahdin häirinnästä.



Barkov kommentoi joukkueen uudelleenjulkaisemassa haastattelussa kotihallissaan viestipalvelu X:ssä, että voitto isosta pelistä oli suuri onnistuminen joukkueelle. Ensimmäinen erä oli hänen mukaansa vaikea, mutta kolmas erä oli jo pelkästään Panthersin. Barkovilta kysyttiin, miltä tuntui johtaa joukkuetta kahdella maalilla ja syöttöpisteellä.



– Meidän joukkueessamme ei ole väliä, ketkä maalit tekevät, mutta totta kai on hienoa tehdä maaleja ja otimme ison voiton tänään.



Barkov myös kiitti Tampaa ja sanoi arvostavansa joukkuetta suuresti.



Samalla Barkov totesi, että Panthersilla on nippu loistavia pelaajia, joista jokainen voi pelata jokaisen kanssa.



– On erityistä saada pelata teidän edessänne, kapteeni totesi kotihallissaan.



Florida kohtaa pudotuspelien toisella kierroksella joko Boston Bruinsin tai Toronto Maple Leafsin.



Tampa voitti Stanley Cupin vuosina 2020 ja 2021.