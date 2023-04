Huippupelaaja sokissa – snookerin MM-kisoihin näkyvä muutos areenalla järkyttäneen rynnäkön jälkeen

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä kritisoivaa Just Stop Oil -järjestöä edustanut kaksikko pidätettiin, ja on BBC:n mukaan sittemmin vapautettu takuita vastaan. Tapauksen tutkimukset ovat käynnissä.

Tilanne herätti kuitenkin huolta lajin päättäjien ja pelaajien keskuudessa. MM-kisojen perinteikäs näyttämö, Crucible-teatteri Englannin Sheffieldissä, on poikkeuksellinen pelipaikka, sillä katsojat ovat aivan pöytien äärellä ja näin lähes kosketusetäisyydellä pelaajista.

Snookerin maailmankiertuetta pyörittävä WST vakuutti tiedotteessa, että "pelaajien ja fanien turvallisuus on aina ykkösprioriteetti". Areenalle saa viedä vain hyvin pieniä laukkuja, ja nekin tutkitaan "tarmokkaasti".

– Meillä on jatkuvasti käytössä jämäkät turvatoimet, WST viittasi tekemiinsä muutoksiin BBC:n mukaan .

– Tämä laji on helppo kohde, Hearn totesi viitaten muun muassa Cruciblen luonteeseen peliareenana.

– Mielestäni se (tempaus) aiheutti vain harmia heidän aatteelleen. He vain häiritsivät, ja kun protesti on häiritsevä ja vie ihmisiltä mahdollisuuden maksamaansa palveluun, on kyse eräänlaisesta varkaudesta.