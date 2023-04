"Uskomatonta snookeria, suurenmoista" – tähtipelaaja mätti ennätyksen hirmusarjoilla ja nousi valtavaksi MM-suosikiksi

Snooker.org-sivuston mukaan 146 pinnan sarjoja oli tehty Cruciblen MM-näyttämöllä aiemmin vain neljä, joten kyseessä on todellinen harvinaisuus.

Robertson on nyt myös ainoa pelaaja, joka on tehnyt MM-kisoissa 145:n ja 146 pisteen sarjat sekä 147 pisteen maksimisarjan.

– Petyin viime vuonna, sillä pelini oli todennäköisesti liian avointa ja naiivia. Tein nyt pelin erittäin vaikeaksi hänelle (Wu), enkä antanut hänelle mahdollisuuksia huonoilla lyönneillä tai varomattomalla turvapelillä. Mielenlaatuni on täydellinen tänä vuonna, vuosi sitten 2. kierroksella pudonnut Robertson totesi.

Se, että 41-vuotias Robertson on voittanut urallaan vain yhden MM-tittelin, on yksi lajin suurista mysteereistä. Aussipelaaja on nimittäin ollut vuosikauden snookerin kuumimpia nimiä ja voittanut kaikkiaan 23 rankingturnausta.