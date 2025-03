Huippulupaus jatkaa HIFK:ssa

Puolustaja Aron Kiviharju jatkaa HIFK:ssa kaksivuotisella jatkosopimuksella.

Kiviharju, 19, pelaa HIFK:ssa toista kauttaan. Tällä kaudella turkulaislähtöinen puolustaja on tehnyt 50 ottelussa pisteet 4+12=16.

– Eka kausi meni loukkaantumisen vuoksi miten meni ja nyt on tärkeää saada jatkumoa tutussa, hyvässä kehitysympäristössä. Oli helppo valinta jäädä tänne, Kiviharju sanoo HIFK:n tiedotteessa.

Kiviharju on Minnesota Wildin neljännen kierroksen NHL-varaus kesältä 2024. Hän toimi vuodenvaihteen nuorten MM-kisoissa Suomen hopeajoukkueen kapteenina.

– Aronilla on allaan erittäin nousujohteinen kausi. Hyökkäyspelaaminen on aina ollut vahvuus ja nyt puolustuspeliin on tullut roimasti jämäkkyyttä. Luotettavuus kokonaisvaltaisesti on menossa oikeaan suuntaan. Odotetaan innolla, että kasvu jatkuu, HIFK-päävalmentaja Ville Peltonen kertoo.