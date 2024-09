Huippukiekkoilija Alexander Nylander avaa suunsa tyttöystävänsä videoista: "Sairasta"

Alexander Nylanderin tyttöystävä, Paratiisihotelliinkin 2020–21 osallistunut vaikuttaja Lisa Siden , on kerännyt miljoonia katsojia TikTok-videoillaan, joissa hän mättää ruokaa suuhunsa.

Pätkällä, jolla Siden kastelee lohifileen soijaan ja syö sen, on esimerkiksi 20 miljoonaa katselukertaa. Videolla, jolla Siden syö kolme sushipalaa kerralla, on lähemmäs neljä miljoonaa katselua.

– Se on sairasta. En tajua, miten hän tekee sitä. Ihmiset haluavat katsoa ja hän rakastaa sitä, joten on hauskaa, että hän tekee moista, Nylander kommentoi.

NHL:ää urallaan Buffalo Sabresissa, Chicago Blackhawksissa, Pittsburgh Penguinsissa ja Columbus Blue Jacketsissa pelannut ja Ruotsin miesten maajoukkueessa kevään 2023 MM-kisoissa kiekkoillut Nylander valotti, ettei Siden syö samalla lailla silloin, kun kamera on poissa päältä.

– Hän on silloin erilainen. Hän on hauska ja hänellä on paljon energiaa.