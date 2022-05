Huippuhiihtäjä Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen ovat seurustelleet jo 17 vuotta – "Kuinka se voi olla mahdollista, kun näytätte 22-vuotiailta"

View this post on Instagram

Niskasen kuvaan on tullut paljon onnitteluita, mutta myös hämmästyneitä kommentteja.

– Juho testasi minun ja Iivon suksia, voiteita ja pitoja, ja on ollut iso apu. Ja tietysti on ollut iso henkinen tuki, kun hän on samalla minun henkilökohtainen valmentajani.