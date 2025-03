Kerttu Niskaselta hurja tieto rahankäytöstä – sai aviomiehen puhaltelemaan

Maailmancupin kokonaiskilpailun kolmossijan Lahdessa varmistanut Kerttu Niskanen teki päättyneellä kaudella kelpo tilin. Niskanen kertoo myös kulujensa olevan hurjalla tasolla.

Niskanen sijoittui Salpausselän 50 kilometrin perinteisen kisassa kuudenneksi ja piti Therese Johaugin perässä kakkoseksi hiihtäneen Norjan Astrid Slindin takanaan kokonaiscupissa kymmenen pisteen erolla.

Kymmenen pisteen arvoksi muodostui lopulta noin 13 000 euroa. Niskanen nimittäin tienasi kokonaiscupin kolmossijastaan noin 36 000 euroa. Nelossijalle jäädessään Niskasen palkintoraha olisi ollut noin 23 000 euroa.

– Se on kiva, että kova työ tuottaa myös tulosta ja siitä saa palkkaa, Niskanen sanoi.

Lue myös: Kerttu Niskasen ratkaisu palasi kummittelemaan

Lue myös: Kerttu Niskanen epäilee Therese Johaugia

Kaikkiaan Niskanen tienasi kauden aikana palkintorahoja lähes 112 000 euroa.

Toisaalta menotkin ovat hiihtäjän mukaan kovat. Niskanen on leireillyt viime ajat itsekseen, mikä käy kukkaron päälle. Mukana matkustaa aviomies Juho Mikkonen, joka toimii myös hiihtäjätähden valmentajana.

– Vähän sellainen periaate on ollut, kun on päässyt hiihtämään maailman huipulla, että haluaa tehdä kaikki asiat niin hyvin kuin mahdollista. Ihan kaikessa, Niskanen sanoi.

– Paljon on pantu panoksia siihen, että on leireilty parhaissa mahdollisissa paikoissa. Juho on ollut mukana koko ajan. Hänellä ei ole päivätöitä, niin miehellekin joutuu palkkaa maksamaan. Eihän se ihan ilmaista ole.

Niskanen arvioi, ettei yksikään toinen suomalaishiihtäjä kuluta suurempaa summaa harjoitteluun kuin hän.

– En edes kehtaa sanoa euroja, paljonko olen pistänyt harjoituskauteen, Niskanen hymyili.

– Juho tuossa puhalteli, kun viimeinen leiri oli ohi. Mutta totesi sitten samaan hengenvetoon, että no, olet sinä tietysti niin vanha jo, että nautitaan näistä leireistä nyt.