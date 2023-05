Huijausviestit ja -puhelut yleistyvät – "Tarjotaan remontteja vanhuksille"

Yli 80 prosenttia suomalaisista on saanut huijauspuheluita tai -viestejä, useimmat monia kertoja. Identiteettivarkauden kohteeksi on joutunut joka kymmenes suomalainen. Heistä 13 prosenttia on menettänyt henkilötietonsa rikollisille. Taloudelliset menetykset voivat olla tuhansia euroja.