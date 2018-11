Hui, miten iso! Australiassa elävä Knickers-härkä vetää vertoja jopa NBA-legenda Michael Jordanin pituudelle – painoakin huimat 1400 kiloa

Miltei Michael Jordanin pituinen

Australiassa Myallupin maatilalla elävä mustavalkoinen eläin on nimittäin reilusti muita lajitovereitaan suurempi. Tavallisen kokoiset lehmät näyttävät sen rinnalla lähinnä vasikoilta.

Härän omistajan mukaan Knickersin suuri koko onkin ollut eläimelle eduksi, nimittäin se on säästynyt toistaiseksi teurastamolta.

Miten Knickers kasvoi niin suureksi?

Härän omistajan mukaan Knickers on herättänyt kiinnostusta ja ihmetystä ympäri maailmaa, sillä mies on saanut puhelinsoittoja Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Uudesta Seelannista.

Ihmisiä on kiinnostanut erityisesti se, miten härkä on kasvanut niin suureksi. Osa kysyjistä arvelee, että härälle on syötetty hormoneja, mutta omistaja kiistä teorian.