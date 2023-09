Huhut voimistuvat: F1-tallin nimi on muuttumassa jo ensi kaudeksi – tunnettu brändi kaavailee isoa sijoitusta

Hugo Bossin kiinnostuksesta Red Bullin kakkostallia kohtaan uutisoitiin jo kuukausi sitten, ja F1-Insider-sivuston tietojen mukaan sopimus on tällä hetkellä enää viimeistelyä vaille valmis.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saksalainen muotitalo on ollut pitkään mukana Formula E:ssä, mutta nyt tuo yhteistyö on mitä ilmeisimmin tulossa päätökseensä. F1:ssä Hugo Boss on tällä hetkellä mukana Aston Martinin kautta vuonna 2022 solmitun kolmivuotisen yhteistyösopimuksen puitteissa.

– Formula 1 on parempaa kuin koskaan. Lisäksi se on sitoutunut yhä kestävämpään maailmaan ja kilpailemiseen. Laji on merkityksellisempää kuin koskaan, ja koko maailma seuraa, Hugo Bossin toimitusjohtajana kesäkuussa 2021 aloittanut Daniel Grieder perusteli Aston Martiniin ja F1:een satsaamista tuoreeltaan Reutersille.

Kuukausi sitten Grieder kertoi Motorsport-Magazinille Hugo Bossin tekevän "uudelleenarviointia urheilusitoumuksistaan" ja sijoittavan tulevaisuudessa vain Formula ykkösiin.

Griederillä on taustaa ykkösistä Tommy Hilfigerin kautta, jonka toimitusjohtajana hän toimi aikaisemmin. Tommy Hilfiger on pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa Mercedeksen F1-tallin kanssa.

Motorsport-Magazin uutisoi elokuussa, että päätös AlphaTaurin tulevasta nimestä tehdään syyskuun aikana. Mahdollista on, että Hugo Boss ostaa myös AlphaTauri-nimisen vaatebrändin itselleen.

Kaiken taustalla on Red Bullin halu saada kakkostallinsa toiminta paitsi urheilullisesti myös taloudellisesti kannattavaksi. Talli tekee taloudellista tappiota, ja urheilupuolella menestys on ollut vaatimatonta. Viime kaudella AlphaTauri jäi valmistajien MM-sarjassa toiseksi viimeiseksi, ja nyt sijoitus on vielä pykälää heikompi.

Italian Faenzasta käsin toimintaansa pyörittävässä tallissa on tulossa ensi vuodeksi muitakin isoja muutoksia. Pian 18 vuotta – eli koko Toro Rossona ja AlphaTaurina tunnetun tallin historian ajan – tallipäällikkönä toiminut Franz Tost eläköityy tämän kauden päätteeksi, ja tilalle tulee Ferrarin urheilujohtajana toimiva Laurent Mekies, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavata tehtävästä.