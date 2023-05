Hugo-ohjelmasta tutun Taru Valkeapään pojat googlettavat äitiään – ovat ymmärtäneet sen myötä yhden asian

Valkeapäällä on tätä nykyä 17- ja 12-vuotiaat pojat, jotka ovat tutustuneet äitinsä menneisyyteen.

– Kaikkein hauskinta tässä on se, että he ovat googlettaneet minut. Tämän takia he ovat ymmärtäneet, miksi heidän kaikkien kavereidensa vanhemmat tietävät ja tuntevat minut, Valkeapää kertoi nauraen.