Saako bussissa matkustaa humalassa? Voiko junassa syödä eväitä? HSL vastasi kymmeneen kysymykseen julkisen liikenteen käyttäytymissäännöistä

Meistä varmasti jokainen on törmännyt välillä hieman askarruttaviinkin kysymyksiin koskien pääkaupunkiseudun liikennettä. Saako siellä syödä juustohampurilaisen? Saanko tulla kulkuvälineeseen humalassa? Mistä ovesta saa poistua ulos? Mistä voin tulla sisään?

– Saa istua, mutta istuin on aina luovutettava vapaaksi niiden tarvitsijalle.

– Yleensä ei. Poikkeuksen muodostavat runkolinjat (tällä hetkellä 550 ja 560 ja elokuusta alkaen myös 500 ja 510 –linjat tunnistaa oranssista väristä), joissa on käytössä avorahastus. Tämä tarkoittaa sitä, että linjan kyytiin voi nousta etuoven lisäksi myös keskiovesta. Jos matkalippu on voimassa, sitä ei etuovestakaan noustessa tarvitse näyttää, mutta muussa tapauksessa se on joko ostettava HSL-kortin arvolla tai bussinkuljettajalta.