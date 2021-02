HS: Vantaan tartunnanjäljityksessä viikon viive – tilanne "äärettömän kriittinen"

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydön mukaan tilanne on "äärettömän kriittinen".

Helsingin Sanomien mukaan koronatartuntojen jäljityksessä on Vantaalla jopa viikon viive. Aronkytö kertoo Helsingin Sanomille, että keskimäärin viive on nyt 3–7 päivää, kun tavoite on 1–2 päivää.