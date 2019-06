Saksalaistoimittaja kuvasi uskomattoman näyn Finnairin lennon ikkunasta – "Uskotteko, että tässä maailmassa on ufoja?"

Kyseessä luultavasti ohjuskoe

Feldwisch-Drentrupille selvisi vasta lennon jälkeen, että hän oli onnistunut ikuistamaan harvoin nähdyn tapauksen. Hän selvitti asiaa sotilasasiantuntijoiden kanssa. Ilmeni, että kysessä on suurella todennäköisyydellä Kiinan asevoimien ohjuskoe.

– Mielestäni tämä ohjuskoe on muistutus siitä, että geostrategiset näkökannat ja asekontrolli täytyy ottaa vakavasti. On helppoa unohtaa, kuinka monta ydinpommia on odottamassa asevarastoissa. Neljä vuotta sitten kuulin pekingläisen tutkijan puhuvan Kiinan ydinasepolitiikasta ja siitä, kuinka pienetkin sotilaalliset konfliktit esimerkiksi Etelä-Kiinan merellä voisivat mahdollisesti kärjistyä nopeasti ydinasekriisiksi, Feldwisch-Drentrup sanoi Helsingin Sanomille.