HS: Kuluttajaliitto esittää sähkölle 16 sentin hintakattoa

– Jokaisella suomalaisella on oikeus kohtuuhintaiseen sähköön. Ongelmana on, ettei tätä kohtuuhintaisuutta ole vielä määritelty. Energiavirasto tekee nyt tätä määrittelyä. Olemme tyrmistyneitä siitä, että se on vasta teossa, koska se olisi pitänyt tehdä hyvän sään aikana, sanoo Beurling-Pomoell toteaa.